Solberg est arrivé en Lettonie sur la lancée de sa troisième place au Rally di Roma Capitale, son premier rendez-vous 100% asphalte, et a réalisé une autre performance de choix avec son copilote Aaron Simon.



“Son pilotage a été exceptionnel même si, en plus de quelques erreurs avec le système de départ, il a fait deux tête-à-queue hier [le samedi, premier des deux jours de course, NDLR] dans la poussière”, a réagi son père, Petter Solberg, le 16 août à l'arrivée du Rallye deLiepāja.“[Qu'il fasse] moins d'erreurs aurait été bienvenu, mais il n'a pas souvent piloté dans la poussière et il a donc appris qu'il faut rester calme quand il y en a beaucoup. Mais son pilotage a été fantastique, sous contrôle, il n'a fait aucune chose folle et il a été régulier et a très bien mené sa barque.”



“Quand il a eu un court-circuit, ça a duré sept kilomètres, puis il a attaqué comme un fou dans les quatre derniers et n'a perdu que cinq ou six secondes environ. Ça peut arriver, mais il a bien géré la situation et a continué de courir avec sa tête sans rien faire de fou. Nous avons trouvé le problème très rapidement et l'avons réglé, ce dont je suis très content. Mais quel week-end incroyable ! Trois rallyes du championnat d'Europe et déjà deux victoires ainsi qu'une troisième place sur goudron.”



Mads Østberg, qui s'est classé deuxième de ce Rallye de Liepāja derrière Solberg, a déclaré quant à lui :“Il a été fabuleux ce week-end et sa performance a été très, très bonne. Nous savions, quand nous sommes arrivés, que lutter avec lui serait difficile, car il connaît très bien les spéciales. Il a fait ses premières armes en rallye ici [en Lettonie] et a prouvé qu'il pouvait gérer la pression comme les attentes. Il a signé un bon résultat dans chaque spéciale, a été rapide comme l'éclair et a imposé son rythme à tout le monde.”



Østberg et Solberg Jr seront tous deux au départ, cette semaine, du Rallye d'Estonie comptant pour le championnat du monde.