De jeunes talents à domicile en ERC Junior

Łukasz Pieniążek ne sera pas le seul espoir local en lice dans le Championnat FIA ERC des moins de 28 ans (Under 28) sur le PZM Rallye de Pologne.

Tomasz Kasperczyk (Tiger Energy Drink Rally Team) et Miko Marczyk (ŠKODA Polska Motorsport) seront également parmi les concurrents de la catégorie des jeunes pilotes disposant d'une voiture de type R5.

Kasperczyk a déjà été vu en FIA ERC Junior U28 au Rallye Azores Airlines, en mars, mais il s'est depuis concentré sur son championnat national dans lequel Marczyk a accédé au statut de vainqueur lors de la dernière manche en Lituanie, pour son premier vrai rallye sur terre.

Un Polonais est également présent en Championnat FIA ERC des moins de 27 ans (Under 27) soutenu par Pirelli, le champion national deux roues motrices, Kacper Wróblewski, débutant dans la catégorie avec une PEUGEOT 208 R2 de Rallytechnology.

Cependant, Wróblewski souhaite glaner de l'expérience plus que signer des chronos rapides. “Ce ne sera que le troisième rallye terre de ma vie”, dit-il. “Je suis très content et incroyablement excité que nous ayons l'opportunité d'en prendre le départ. J'espère finir et prendre beaucoup de plaisir.”

