De la descente en VTT à la montée en ERC3 Junior pour le prometteur Cais

Erik Cais a consacrer 2018 à s'adapter après être passé de deux à quatre roues. Il vise maintenant la gloire en Championnat d'Europe FIA des Rallyes, pour sa seconde saison dans la discipline.

Âgé de 19 ans, Cais, qui a réalisé une carrière impressionnante en descente à VTT, est passé au rallye en 2018 après qu'une blessure l'a contraint de renoncer au sport dans lequel il avait excellé depuis ses sept ans.

Malgré son manque d'expérience, Cais a réalisé plusieurs performances impressionnantes, y compris sur sa manche nationale de l'ERC, le Barum Czech Rally Zlín, où il menait la catégorie RC4 avant qu'une crevaison dans l'avant-dernière spéciale ne le renvoie à la cinquième place. Il a aussi obtenu une victoire de classe au Lausitz Rallye, son premier rendez-vous sur terre, en novembre dernier.

Évoluant sous les couleurs de l'ACCR Czech Team de sa fédération nationale, Cais s'alignera en 2019 dans la catégorie ERC3 Junior soutenue par Pirelli.

“L'ERC est un gros défi pour moi et l'un de mes grands rêves qui devient réalité”, dit Cais, dont le père Miroslav a été l'une des têtes d'affiche du championnat tchèque.“J'ai toujours voulu courir au niveau international et avoir de beaux résultats, j'espère que je les obtiendrai en ERC.”

Cais aura à ses côtés une nouvelle copilote, Jindřiška Žáková, dans une Ford Fiesta R2 récemment acquise et qui sera préparée par l'équipe de pointe Orsák Rally Sport d'un ancien habitué du championnat d'Europe, Jaroslav Orsák. “C'est une voiture complètement différente de ma précédente PEUGEOT et ce ne sera pas facile de s'y habituer, mais je vais faire de mon mieux”, précise Cais, qui visera les points pour l'ACCR Czech Team dans la Coupe des Nations de l'ERC en plus de ceux des championnats ERC3 et ERC3 Junior.

En bonne compagnie avec Vouilloz

Erik Cais ne sera pas le premier descendeur VTT à courir en Championnat d'Europe FIA des Rallyes. Nicolas Vouilloz, dix fois champion du monde de la discipline, a signé deux victoires sur cinq participations en ERC et a décroché le titre en Intercontinental Rally Challenge – une catégorie conçue par Eurosport Events, promoteur de l'ERC depuis 2013.

Cais avait donc sept ans quand il a débuté la compétition en descente à VTT et il a disputé la Coupe d'Europe IXS de Descente à partir de 2015. Il a commencé sa carrière en Coupe du Monde la saison suivante, mais une chute à l'entraînement en 2017 lui a valu une vilaine fracture à la clavicule. Après une longue convalescence, il a décidé de se tourner vers sa seconde passion, le rallye, et n'a plus regardé en arrière depuis.

