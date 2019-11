De la victoire dans sa catégorie à un rallye en R5, Fernández retrouve Falcón

Emma Falcón va retrouver Sara Fernández ce week-end pour le Rally Orvecame Isla de Lanzarote au volant d'une Citroën C3 R5.

Falcón et Fernández n'ont plus concouru ensemble depuis ce même rallye à Lanzarote en 2017.



Depuis lors, Falcón est passée du niveau R3 au R5 après avoir remporté l'ERC Ladies’ Trophy en 2018, tandis que Fernández était la copilote d'Efrén Llarena en ERC3 et en ERC3 Junior cette saison, avec les deux titres à la clé.



Fernández va se rendre à Lanzarote sur une belle lancée après avoir aidé Llarena à gagner en Class 3 au Rally Comunidad de Madrid RACE, avec la toute nouvelle 208 Rally 4 de Peugeot Sport.

