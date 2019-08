De l’enfer des essais au paradis de la course pour Tarabus en ERC

Jaromír Tarabus a effacé son accident en essais (ci-dessus) en se classant septième, récemment, du Barum Czech Rally Zlín comptant pour le Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Détenteur d'un podium en ERC, Tarabus a expliqué ce qui s'était mal passé lors d'une séance d'essais le jeudi avant le rallye.

“L'asphalte était tr ès glissant, absolument comme de la glace ou du liquide”, a dit Tarabus, qui est copiloté par Daniel Trunkát. “On n'avait pas préparé parfaitement les freins, on a perdu les freins quasiment à vitesse zéro et on s'est mis sur le toit. C'était dommage parce qu'on voulait trouver le set-up pour la voiture, mais on n'a pas pu. Mais on a eu de la chance de pouvoir être ici.”

Photo fournie par Jaromír Tarabus

