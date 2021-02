Un clip expliquant comment un pilote peut passer du FIA ERC3 Junior au Championnat du Monde des Rallyes de la FIA, via le FIA ERC Junior et une incroyable gamme de récompenses, est désormais visible sur FIAERC.com, le site officiel du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA.

La structure à deux niveaux de l’ERC destinée aux jeunes pilotes et qui rencontre un grand succès – développée par le promoteur de l’ERC, Eurosport Events, et la FIA, instance dirigeante –, a été modifiée pour 2021, l’ERC Junior (basé sur des voitures de type Rally3 équipées de Pirelli à la place de l’ERC1 Junior et ses Rally2) suivant l’ERC3 Junior (Rally4 et Rally5 équipées de Pirelli).