Bruno Magalhães s'est retrouvé à l'hôpital lors de sa première et unique participation au Rallye de Liepāja, la manche lettone du Championnat d'Europe FIA des Rallyes qu'il s'apprête à retrouver.

En lutte pour le titre ERC en 2017, Magalhães s'était blessé au dos dans une sortie de route sur une portion de route mouillée dans la spéciale en ville de Liepāja.

Il s'en est complètement remis et a retrouvé l'ERC en 2018, remportant une victoire et signant deux podiums supplémentaires. Et le multiple champion du Portugal est de retour à plein temps cette année en championnat d'Europe, au volant d'une Hyundai i20 R5 du Team Hyundai Portugal.

"Les spéciales de Liepāja sont incroyables, elles nous donnent l'occasion de rouler à fond", a dit le pilote de 39 ans à Roberts Graudiņš, du Rallye de Liepāja. "Ce rendez-vous nous a permis d'acquérir une expérience précieuse. Je pense que Liepāja ne sera pas mon meilleur rallye, car c'est très différent du Portugal où nous roulons généralement sur des routes de montagne, et non sur des spéciales larges et rapides comme en Lettonie. Quoi qu'il en soit, je vais apprécier l'événement et essayer de faire de mon mieux."

Le Rallye de Liepāja devrait ouvrir la saison 2020 de l'ERC du 29 au 31 mai.

The post De l’hôpital aux spéciales rapides : Magalhaes prépare son retour à Liepaja en ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.