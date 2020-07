De nouvelles conditions de déplacement pour le Rallye de Liepaja en ERC

-

Les organisateurs du Rallye de Liepāja ont publié une mise à jour concernant les conditions de déplacement en Lettonie depuis certains pays du fait de situation liée à la pandémie de COVID-19.

Les concurrents, membres des équipes et autres personnes accréditées voyageant depuis ces pays de devront désormais plus rester isolés 14 jours.



Cependant, il leur est demandé à la place de se faire tester 72 heures avant leur départ, puis dans les 24 heures suivant leur arrivée en Lettonie, d'observer une période d'auto-isolement en attendant le résultat puis de passer deux nouveaux tests les cinquième et septième jours de leur séjour.



Le Rallye de Liepāja est la seconde manche prévue du Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2020, du 14 au 16 août. Cliquezicipour plus d'informations.

