De retour en ERC, Hirvonen veut juste s’amuser

Mikko Hirvonen a beau avoir signé la troisième place pour son retour en FIA European Rally Championship après 17 ans d'absence, il persiste à vouloir simplement prendre du plaisir plutôt que de revenir en rallye à temps plein.

Hirvonen a été promu de la quatrième à la troisième place au Cyprus Rally le week-end dernier quand le héros local Simos Galatariotis a été exclu pour une infraction en parc fermé. Hirvonen avait abordé ce rallye sur terre avec le seul objectif de “s'amuser” au volant de sa Ford Fiesta R5 du MM-Motorsport.



“Je ne m'attendais pas à grand-chose mais nous sommes vraiment contents [du résultat],” déclare celui qui a remporté 15 épreuves en FIA World Rally Championship. “Nous avons connu un bon week-end, il y a eu un petit problème de freins [dans la première étape], mais l'équipe a fait du travail fantastique avec la voiture.”



“J'ai pris du plaisir et c'était un challenge relevé, ce que j'apprécie, et non un rallye facile. Bien sûr, on prend davantage de plaisir à fond sur une spéciale comme en Finlande, mais ça, c'était l'autre extrême et je me suis bien amusé.”



“Cependant, je ne compte pas m'engager dans un championnat ou quoi que ce soit de ce genre. Je suis vraiment content de ma vie actuelle, et ces choses-là me suffisent.”

