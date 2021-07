Bastien Bergounhe, concurrent du Clio Trophy by Toksport WRT, a l’intention de mettre en pratique l’expérience qu’il a acquise lors du 77e Rallye ORLEN de Pologne pour la reprise de la compétition « Arrive-and-drive » Rallye de Liepāja, du 1er au 3 juillet.

En Pologne, le Français a terminé troisième de cette nouvelle catégorie du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, réservée aux Renault Clio Rally5 chaussées de pneus MICHELIN.

Bien que les surfaces des spéciales et les types de tracés diffèrent entre ces manches d’ouverture de la saison ERC 2021, les deux épreuves sont courues sur des routes en terre rapides, ce qui signifie que certaines comparaisons peuvent être établies.

« Le week-end a été long [en Pologne], donc c’est bien d’être ici [à l’arrivée], la voiture est intacte, ce qui est bien également », a déclaré Bergounhe. « Je ne suis pas là où je m’attendais à être, nous espérions livrer un meilleur résultat mais [nous avons subi des retards] et je n’avais pas 100 % confiance dans les notes. Nous avions juste besoin de construire notre expérience du rallye. Globalement, nous sommes contents, mais nous pensons que nous pouvons faire mieux et [pour le Rallye de Liepāja] nous prévoyons de nous appuyer sur notre expérience de la Pologne. J’espère faire un meilleur résultat, mon but est la première place – qui est toujours l’objectif. »

