Débuts de rêve : Westlund sur le podium en ERC Junior

Adam Westlund a réalisé une performance très impressionnante pour ses débuts dans le Championnat FIA ERC3 Junior, montant sur le podium du 76e Rallye PZM de Pologne le week-end dernier.

Le Suédois de 18 ans, qui a couru précédemment contre Mārtiņš Sesks et Oliver Solberg dans le Championnat de Lettonie des Rallyes, a fait preuve d'une grande maturité au volant de sa Peugeot 208 R2 du Saintéloc Junior Team pour prendre la troisième place dans la catégorie soutenue par Pirelli sur ce rendez-vous rapide sur terre, tirant le meilleur de l'expérience et du soutien de son copilote Joakim Sjöberg.

“Je rêvais d'être sur le podium pour mon premier rallye ERC mais je ne pensais pas que je pourrais y être, alors je suis très content d'être là”, a dit Westlund à l'arrivée du rendez-vous basé à Mikołajki. “J'ai essayé de faire mon propre rallye, essayé d'éviter les crevaisons. On a eu un peu de chance aussi. On a amélioré tout le temps nos chronos, et j'en suis content pour ma première participation à ce rallye. On a fait quelques petites erreurs mais on continue d'apprendre.”

Pour souligner son potentiel, Westlund a remporté une spéciale dans l'extrêmement disputée division ERC3 Junior, sur l'avant-dernière spéciale du rallye.

“On contrôlait pas mal, mais j'essayais d'attaquer dans les portions rapides”, a indiqué Westlund, qui a débuté sa carrière en rallycross dans son pays. “Ce dimanche, on a signé quelques meilleurs chronos qu'hier et on se sentait à l'aise. On a trouvé un peu plus de rythme et on était plus en confiance, le temps de s'habituer à tout sur ces routes, en s'amusant et faisant quelques trucs sur la voiture. La dernière boucle a été de la survie à cause des ornières, mais c'est passé.”

Vincent Ducher, du Saintéloc Junior Team, à déclaré : “C'est dans l'ADN de Saintéloc de soutenir et d'aider de jeunes pilotes à grandir. Il nous a rejoint pour les tests avant le rallye et nous l'avons aidé à gagner en confiance avec l'équipe et sa voiture durant le rallye. Nous avons été contents de l'accueillir pour sa première apparition en ERC3 Junior.”

Westlund doit encore finaliser d'autres participations en Championnat FIA ERC3 Junior mais fera aussitôt partie des jeunes espoirs voulant prouver leur talent au niveau international.

Par ailleurs, la prochaine manche de l'ERC3 Junior est le Rally di Roma Capitale, sur asphalte, qui se déroulera du 18 au 21 juillet.

