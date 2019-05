Débuts impressionnants pour Arai en ERC1 Junior

Hiroki Arai a fait un début de campagne prometteur en Championnat FIA ERC1 Junior avec une cinquième place de catégorie et la huitième du général au Rallye de Liepāja.

Pour souligner la signification de ce résultat, il est à noter qu'Arai faisait ses débuts sur la manche rapide sur terre de Lettonie, effectuait sa première sortie sur une Citroën C3 R5, était copiloté pour la première fois en course par Ilka Minor et découvrait les nouveaux pneus Yokohama en compétition.

“Considérant tout ce qui était nouveau, c'est pas mal comme résultat”, a dit le pilote de développement de STARD. “On peut s'améliorer beaucoup dans l'avenir mais on a déjà progressé et relevé autant d'information que possible.”

“Je me suis loupé à un carrefour où j'ai calé le moteur, puis, le samedi matin, la voiture restait toujours en mode spéciale et on ne pouvait pas changer en raison d'un problème de connexion. Mais je suis content.”

