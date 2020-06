Déclaration d’Eurosport Events au sujet du Rallye ERC de Liepaja

-

Voici une déclaration de François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events, promoteur du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

"Suite à l'approche du promoteur du WRC auprès d'Eurosport Events et de RA Events concernant l'éventuelle inclusion du Rallye de Liepāja dans le Championnat du Monde des Rallyes de la FIA pour 2020 en tant qu'événement commun avec le FIA ERC à la mi-août, nous soutenons l'idée et ferions confiance à notre promoteur local pour organiser un tel événement. Des temps sans précédent appellent des mesures sans précédent et il est clair que nous ferons tout notre possible pour aider la communauté du rallye et le Championnat du Monde des Rallyes de la FIA à traverser cette période difficile, d'une manière qui protégerait les pilotes et les équipes de l'ERC. Le WRC se situe à une échelle organisationnelle totalement différente de celle de l'ERC, de sorte qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour lever des budgets supplémentaires et adapter le format actuel. Si RA Events était en mesure de faire face à l'équation financière WRC/ERC, je ne doute pas que nous trouverions des solutions opérationnelles avec le promoteur du WRC et l'organisateur letton pour mettre sur pied un tel événement."François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events, Promoteur de l'ERC

