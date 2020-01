Découvrez Dennis Rådström, nouvelle recrue de l’ERC3 Junior

L'espoir suédois Dennis Rådström est le dernier d'une longue liste de jeunes stars en quête de gloire au sein du FIA ERC3 Junior Championship soutenu par Pirelli. Voici ce qu'il faut savoir sur lui.

Go, go, Volvo :Après avoir fini vice-champion du Swedish Crosskart Championship 2015, Rådström a fait ses débuts en rallye à 16 ans au volant d'une Volvo 940.



Tel père, tel fils :Le père de Rådström, Arne, est un habitué des rallyes et a pris trois départs en ERC.



Vive les rookies :Avec Johan Johansson pour copilote, Rådström a conclu sa première saison au sein du FIA Junior World Rally Championship comme meilleur rookie en 2017, au cinquième rang.



Deuxième place :Les Suédois ont poursuivi leur progression en 2018 avec deux victoires en JWRC et la deuxième place du championnat. Ils se sont classés troisièmes la saison dernière.



Le sport et les études :Quand il n'est pas en compétition, Rådström est moniteur de pilotage dans sa Suède natale. Le jeune homme de 25 ans a étudié l'économie à l'université, mais “le sport auto est le plus important” dans sa vie.



Photo :M-Sport/FIA Junior World Rally Championship

