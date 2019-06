Florian Bernardi a commencé son voyage dans l'inconnu avec un test réussi sur la terre avant le 76e Rallye PZM de Pologne.

Vainqueur dans la catégorie ERC3 du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, Bernardi a une expérience limitée sur terre. C'est pourquoi il a passé une journée au centre Drive Control de Monteils, dans le Var, où il a pu engranger de la connaissance du pilotage sur une surface meuble avec sa Renault Clio R3T.

“C'est près une découverte totale sur cette surface, j'ai très peu d'expérience sur terre”, dit le Français, qui était assisté par Laurent Clutier de Drive Control et son partenaire suspension R.Tec. “Le résultat de la journée est très positif, on a fait 100 kilomètres – ce qui était essentiel avant la Pologne.”

“Je me suis immédiatement senti à l'aise avec la Clio, on a été en mesure de faire quelques ajustement pour glaner de l'expérience et trouver le feeling. Avec l'équipe autour de moi, on pourra trouver un bon set-up pour le rallye.”

Bernardi et son copilote Victor Binotto disputeront le 76e Rallye PZM de Pologne, du 28 au 30 juin, avec leur habituelle Clio préparée chez FA Compétition.

The post “Découvrir” la terre en Pologne motive Bernardi en ERC3 appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.