Déjà 15 exemplaires vendus de la Volkswagen Polo R5 destinée à l’ERC

Les débuts de la Volkswagen Polo GTI R5 en Championnat d'Europe FIA des Rallyes se rapprochent, après l'annonce de la vente du quinzième exemplaire de cette excitante nouvelle voiture.

Conçue et construite par la même équipe que celle qui se trouvait derrière la domination de Volkswagen sur le championnat du monde entre 2013 et 2016, la POLO GTI R5 est destinée aux clients – et l'ERC est une destination logique pour elle la saison prochaine.

“La Polo GTI R5 a parcouru environ 9000 kilomètres d'essais à ce jour, la moitié sur terre et la moitié sur asphalte”, a expliqué le directeur de Volkswagen Motorsport, Sven Smeets. “Toute l'équipe de développement a travaillé dur et délivré un excellent résultat, ce qu'ont confirmé les réactions initiales des clients.”

L'homologation de la Polo GTI R5 étant attendue le 1er octobre et la première apparition en compétition prévue pour le Rallye d'Espagne du 24 au 28 octobre, les premiers exemplaires ne seront pas vus sur des rendez-vous ERC avant 2019.

“En définissant la spécification, nous avons pris grand soin d'assurer qu'il serait aisé pour les équipes privées de maîtriser le soutien technique de la Polo GTI R5”, a ajouté Jan-Gerard de Jongh, responsable technique du projet.

