Adrienn Vogel se prépare à conclure sa première campagne en Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA en ne finissant pas plus loin que la cinquième place au classement ERC3 – et prouvant que les pilotes féminines de rallye sont aussi rapides que leurs homologues masculins.

“Après les tests officiels, nous pouvons dire que cet endroit est absolument différent de ce que nous avons vu jusqu’à maintenant”, dit celle qui pilote une Ford Fiesta Rally4 du Roger Racing Team. “Les spéciales sont piégeuses, la qualité du goudron est excellente et les niveaux d’adhérence sont élevés. Notre but est d’obtenir le meilleur résultat possible et de prouver que nous avons notre place parmi les hommes.”