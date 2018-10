Dernière minute : Nikolay Gryazin est champion ERC Junior U28* !

Nikolay Gryazin a remporté son premier titre en championnat FIA ERC Junior des moins de 28 ans grâce à une victoire au Rally Liepāja, battant ses rivaux Chris Ingram et Fabian Kreim.

Le jeune espoir de Sports Racing Technologies a réalisé un score presque parfait sur la route de son succès au championnat, inscrivant 154 points sur un total possible de 156 avec des victoires dans la catégorie au Rally Islas Canarias puis au Barum Czech Rally Zlín, suivies de deux triomphes au général sur le PZM Rallye de Pologne et le Rally Liepāja.

Ingram et Kreim, pilotes de deux autres Fabia engagées celles-là par Toksport WRT et ŠKODA AUTO Deutschland, avaient une chance de battre Gryazin pour le titre ce week-end. Mais ils n'y sont pas parvenus, terminant respectivement deuxième et quatrième en Lettonie.

Kreim a en effet été devancé pour la dernière marche du podium par Fredrik Åhlin, de CA1 Sports. Le Suédois a entamé la dernière spéciale avec 0''1 d'avance seulement mais a remportée celle-ci pour 1''8 devant Gryazin et avec 8''3 d'avance sur Kreim, s'assurant la troisième place au tout dernier moment. Łukasz Habaj complète le top 5.

*En attente de confirmation des résultats par la FIA

