Des champions de l’ERC en Lettonie ce week-end

Les trois champions d'Europe FIA des Rallyes que sont Tibor Érdi Jr, Nikolay Gryazin et Mārtiņš Sesks vont disputer le Rallijs Sarma, en Lettonie, le week-end prochain.

Érdi Jr a décroché un second titre ERC2 consécutif en 2018, Gryazin a coiffé la couronne ERC Junior des moins de 28 ans, et Sesks a réalisé un impressionnant doublé avec la première place en ERC Junior des moins de 27 ans et en ERC3.

Le Rallijs Sarma, seconde manche du championnat de Lettonie qui aura lieu le 9 février, comprendra six épreuves spéciales pour une distance chronométrée de 100,16 kilomètres.

