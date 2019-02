Des champions ERC rejoignent le FIA Hall of Fame

Walter Röhrl et Miki Biasion, vainqueurs du Championnat d'Europe FIA des Rallyes en 1974 et 1983 respectivement, ont été admis dans le FIA Hall of Fame.

Lors d'une cérémonie qui s'est tenue à Paris la semaine dernière, le duo a fait partie des 17 champions du mondes des Rallyes de la FIA à être reconnus par Jean Todt, le Président de celle-ci, pour avoir coiffé la couronne mondiale – Röhrl en 1980 et 1982, Biasion en 1988 et 1989.

La galerie du FIA Hall of Fame est située dans les quartiers généraux de la FIA à Paris et Genève, et une version en ligne est aussi disponible ici. Elle inclut les premiers admis en 2017 – les 33 champions du monde de Formule Un – et maintenant les 17 champions du monde des Rallyes.

Cliquez ici pour voir la liste des champions FIA ERC, de Helmut Polensky en 1953 à Alexey Lukyanuk en 2018.

Photos : DPPI pour la FIA

