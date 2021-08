Le talentueux Slovaque Martin Koci (photo), double champion national et […]

Le talentueux Slovaque Martin Koci (photo), double champion national et habitué du JWRC, remplace Roman Odložilíkin sur la Škoda Fabia Rally2 Evo de TRT Technology après le retrait de ce dernier pour cause de maladie.

Martin Vlček troquera sa Hyundai i20 R5 pour la nouvelle génération de i20 N Rally2, la même voiture que Jari Huttunen a menée à la victoire dans la section WRC2 du Rallye de Belgique, à Ypres, ce mois-ci.

Albert von Thurn und Taxis devait passer sur une Volkswagen Polo GTI R5, mais il prendra son départ retardé de la saison 2021 de l’ERC dans une Škoda Fabia Rally2 Evo.

Robert Adolf ne prendra pas le départ suite à un récent accident en essais, et Teemu Asunmaa sera également absent car son équipe Proracing Rally est toujours en train de réparer le kit Škoda Fabia Rally2 qu’il a accidenté au Rallye Rzeszowski, ce qui a entraîné le retrait de l’engagement de la sœur de Serhii Potiko.

Ole Jr Nore, concurrent de l’ERC3 Junior, ne participera pas au rallye sur sa Renault Clio Rally4 du Toksport WRT après être tombé malade. Son rival Amaury Molle ne participera pas non plus à l’épreuve et finalise actuellement son programme pour le reste de la saison.

Alexey Lukyanuk, leader du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA après trois manches, et Umberto Scandola, du Hyundai Rally Team Italia, ont déclaré forfait en début de semaine.

