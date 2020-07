Des circuits aux spéciales de l’ERC : Avbelj va faire ses débuts à Rome

-

Boštjan Avbelj va transférer ses talents du circuit au rallye lors du Rally di Rome Capitale en fin de semaine, pour sa première apparition dans le Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA.

Ce qui ne sera que le sixième rallye du Slovène sera aussi son premier au volant d'une Škoda Fabia Rally2 Evo.

“Je suis content d'être là parmi les autres”, dit Avbelj, qui a montré son potentiel avec une quatrième place au Rally Internazionale del Casentino, début juillet.

“Je suis pilote de circuit et monté pour la première fois l'année dernière dans une voiture de rallye. Et cette course n'est que ma sixième en rallye. Nous n'avons pas fait beaucoup de kilomètres mais nous pouvons faire du bon boulot.”

Avbelj, dont la Fabia est engagée sous la bannière de Lema Racing-AS2005, a rejoint mardi certains de ses rivaux du Rally di Roma Capitale pour une séance d'essais officielle à Strangolagalli.

“Nous avons testé quelques petites choses pour être bien et en confiance avec la voiture ce week-end”, dit-il.

