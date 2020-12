Huttunen (à droite sur la photo), qui a aussi fait des apparitions en ERC1 Junior en 2018 et 2019, et s'est classé deux fois deuxième du Rallye PZM de Pologne avec une Hyundai i20 R5, a déclaré : “C'est un sentiment fabuleux de gagner le titre. Je dois remercier mon équipe, nos sponsors et tous ceux qui m'ont aidé. C'était incroyable de piloter la i20 R5 cette saison et nous avons eu une année quasi parfaite.”