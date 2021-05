Le Rally Guide 1 et le règlement complémentaire du Rallye Liepāja, deuxième manche prévu de la saison 2021 du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, ont été publiés.

Devant se dérouler sur de très rapides routes en terre autour de Liepāja et Talsi, dans l’ouest de la Lettonie, la neuvième édition du Rally Liepāja est prévue du 1er au 3 juillet. CliquezexternalICIhttp://autorally.lv/?r=198&m=3&l=2None pour plus d’information.

ERC Le Rallye Team Spain soutient un impressionnant quatuor en ERC IL Y A 38 MINUTES

ERC Kopecky vainqueur, Cerny et Mares à la lutte pour la première répétition du Barum Czech Rally Zlin IL Y A UNE HEURE