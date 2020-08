Alors que le Rallye Liepāja constitue l'épreuve favorite du double champion ERC2, Érdi Jr s'est rapidement mis dans le bain, se montrant le plus rapide dans la catégorie sur les sept premières spéciales avec son copilote Szabolcs Kovács à ses côtés.



Un expert local offre une aide bienvenue

C'était la première fois que l'équipe familiale d'Érdi Jr amenait sa propre Mitsubishi Lancer à l'épreuve de gravier à grande vitesse, après avoir loué des équipements à des équipes locales dans le passé. Le meilleur représentant letton de la Mitsubishi Jānis Vorobjovs a été appelé à fournir des conseils d'expert pour la mise en place.



Des débuts difficiles suite à de tristes nouvelles

"Malheureusement, nous avons reçu la pire nouvelle qui soit, l'accident mortel du copilote Zsolt Tóth sur le rallye de Miskolc en Hongrie peu avant le départ, samedi matin. C'était un très mauvais départ et nous n'étions pas concentrés sur la première boucle".



Les choses s'améliorent

"Cela s'est arrangé un peu plus tard et nous avons accumulé un avantage plus important à la fin de la première journée, même si une pierre a endommagé notre pare-brise, de sorte que nous avons dû le remplacer nous-mêmes dans le parc fermé du samedi soir".



Une marge conséquente

À trois étapes de la fin, Érdi Jr a pris plus de deux minutes d'avance dans la catégorie ERC2. Mais les ennuis ont commencé.



"J'ai entendu un bruit étrange dans le regroupement devant le parc d'assistance et j'en ai informé l'équipe tout de suite, car c'était comme si un cylindre avait cessé de fonctionner", a expliqué Érdi Jr. "Malheureusement, c'était vraiment le cas, mais nous ne savions pas quoi faire dans l'immédiat, alors nous avons dû continuer."



"Szabolcs nous a dit d'abandonner avant que les dommages au moteur ne s'aggravent, mais j'ai décidé de continuer. Je ne pensais pas que nous pouvions gagner comme ça de toute façon, mais après la première étape, nous avons déjà calculé que nous avions peut-être une chance, parce que la voiture pouvait encore très bien passer les sections rapides. Mais vers la fin de la dernière étape, le moteur a tout simplement calé."



"Je suis passé en deuxième vitesse lorsqu'il a redémarré, pour que nous puissions atteindre la fin de la spéciale. Nous avons gardé notre avantage, nous avons gagné, mais nous devions encore atteindre le parc d'assistance - et puis dans le regroupement, j'ai eu peur que le moteur ne redémarre pas, mais heureusement cela a duré. Nous étions donc très heureux".