Le 50e Barum Czech Rally Zlín, quatrième manche du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, va apporter trois grandes surprises à tous les fans de sport automobile en République tchèque.

Les légendaires pilotes locaux Roman Kresta et Tomáš Enge seront en action sur certaines spéciale, tandis que le président de l’ACCR (la fédération nationale), Jan Šťovíček, copilotera Mohammed Bin Sulayem, figure de proue du sport automobile et 14 fois titré dans le Championnat du Moyen-Orient de la FIA.

Kresta, trois fois vainqueur à Zlín, pilotera une Škoda Fabia WRC jaune et bleue sur la super spéciale en ville de Zlín, ce soir, avec Bin Sulayem à ses côtés. Il passera ensuite le relais à Enge pour celle courue en partie sur circuit de Březová, samedi matin.

Bin Sulayem prendra le volant d’une Ford Fiesta Rally3 pour certaines spéciales, avec le président Šťovíček comme copilote.

“Le 50e anniversaire de notre compétition la plus populaire a directement encouragé une certaine action”, a déclaré le président Šťovíček. “L’idée a été immédiate et tout a été organisé vraiment à la toute dernière minute. Je pense que la courte prestation de Roman Kresta et Tomáš Enge sera un vrai régal pour les fans. Je dois également mentionner que c’est un grand honneur pour le Rallye Barum, ses organisateurs ainsi que l’Autoclub d’accueillir dans notre pays M. Mohammed Bin Sulayem, qui, après sa carrière de pilote couronnée de succès, est devenu membre du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA, participe à son développement et est l’une des personnalités les plus importantes du monde automobile.”

La légende Kresta a commenté : “Ce sera un peu un souvenir du bon vieux temps pour moi. Beaucoup de gens ne se souviennent peut-être pas de moi avec la Fabia, mais je l’ai pilotée sur le Rallye d’Allemagne en WRC dans le passé. Cette fois, je ne parcourrai que la super spéciale en ville, mais j’espère que même cette courte représentation plaira aux spectateurs.”

Enge, enfin, ancien pilote de Formule 1 et grand spécialiste du sport automobile, a déclaré : “Je suis heureux de me retrouver au volant d’une voiture de WRC après si longtemps, surtout auprès d’un champion comme Roman Kresta. À l’origine, j’avais prévu de prendre le départ du Barum Rally dans le cadre du Star Rally Historic, mais cela n’a malheureusement pas été possible en raison de mes obligations professionnelles. Mais finalement, grâce à cela, j’ai pu accepter l’offre de rouler avec la Fabia WRC et je suis heureux de pouvoir faire plaisir au moins brièvement à tous les fans de cette belle compétition l’année de son 50e anniversaire.”





PROGRAMME

Vendredi 27 août

15h00 : départ du Star Rally

16h10 : départ de l’ADAC Opel e-Rally Cup

16h30 : Sélection du top 15 sur la route de samedi pour le Barum Czech Rally Zlín

16h50 : Roman Kresta/Tomáš Enge/Mohammed Bin Sulayem sur la rampe de départ

17h00 : cérémonie de départ du Barum Czech Rally Zlín

17h00 : premier passage du Bugatti GP dans la super spéciale de Zlín

17h30 : démonstrations dans la super spéciale de Zlín

18h00 : second passage du Bugatti GP dans la super spéciale de Zlín

18h30 : Parade d’une sélection de Green Rally cars

18h55 : Roman Kresta/Mohammed Bin Sulayem dans la super spéciale de Zlín

19h00 : Star Rally Historic

20h45 : Roman Kresta/Mohammed Bin Sulayem dans la super spéciale de Zlín

21h15 : début de la super spéciale de Zlín (ES1)

Samedi 28 août

08h50 : Tomáš Enge/Mohammed Bin Sulayem dans la spéciale de Březová (ES2)

09h00 : ADAC Opel e-Rally Cup dans la spéciale de Březová (ES2)

09h31 : Barum Czech Rally Zlín dans la spéciale de Březová (ES2)

12h36 : Star Rally dans l’ES2 dans la spéciale de Březová (ES2)

14h06 : Total Énergies Green Rally dans la spéciale de Březová (ES2)

