Des pas en avant “énormes” pour Johnston en ERC

Sean Johnston s'est dit “très, très content” des “énormes, énormes pas en avant” qu'il a effectué sur terre au Rallye de Liepāja, troisième manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, le mois dernier.

L'Américain s'est classé dixième de ce rapide rendez-vous sur terre, poursuivant son impressionnante transition des voitures de sport au rallye avec une Peugeot 208 R2 du Saintéloc Junior Team.

“Je suis très, très content de ce week-end”, a dit Johnston. “Saintéloc nous a donné une voiture géniale avec laquelle travailler et j'ai fait quelques énormes, énormes pas en avant dans mon développement sur terre.”

Johnston aurait pu finir huitième de sa catégorie sans une frayeur dans l'avant-dernière spéciale. “Malheureusement, ça nous a privé du plaisir de se battre pour ces dernières positions dans le top 10”, a-t-il ajouté. “Il y avait une énorme ornière, elle a fait sauter la voiture et on est partis en tête-à-queue sur le nez à 180 degrés. On a presque fait un tonneau par l'avant et on a crevé à l'arrière gauche. C'était un peu trop aventureux mais on a été en mesure de mettre la roue de secours et on a fait une bonne dernière spéciale.”

Johnston et son copilote Alex Kuhurani seront de retour en ERC pour le 76e Rallye PZM de Pologne, du 28 au 30 juin.

