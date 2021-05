Kaspar Kasari va rejoindre le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA en 2021, dans la catégorie Junior ERC3 pour viser la récompense permettant de faire progresser sa carrière.

En utilisant une Ford Fiesta Rally4 en ERC3 Junior cette année, Kasari pourra participer aux six épreuves du championnat ERC Junior la saison prochaine au volant d’une Ford Fiesta Rally3 équipée de pneus Pirelli – à condition qu’il remporte le titre ERC3 Junior dès sa première tentative en 2021.

Ce prix fait partie d’une initiative conjointe de la FIA, l’instance dirigeante du sport automobile mondial, du manufacturier de pneus Pirelli, du constructeur de voitures de rallye M-Sport et du promoteur de l’ERC, Eurosport Events, afin d’offrir une voie de progression claire du Rally4 au Rally3, premier échelon plus accessible de l’échelle internationale des quatre roues motrices.

« Le Championnat ERC3 Junior de la FIA est le bon choix pour progresser dans le rallye », dit l’Estonien de 23 ans, qui profitera de sa campagne ERC pour s’essayer au rallye sur asphalte pour la première fois. « Il y a beaucoup de pilotes rapides et de rallyes fantastiques devant nous. Nous aimerions montrer un bon rythme et acquérir autant d’expérience que possible. Le prix offert me procure une grande motivation et une très bonne occasion de progresser en tant que pilote. »

Kasari suit les traces de son compatriote Ken Torn en visant le succès en ERC3 Junior. Torn a remporté un double titre ERC3/ERC3 Junior en 2020 et disputera le championnat ERC Junior, basé sur le règlement Rally3, au volant d’une Ford Fiesta Rally3 de M-Sport Poland équipée de Pirelli.

Un grand nom pour aider la progression de Kasari

Kasari prolonge son alliance à long terme avec l’équipe estonienne OT Racing pour sa progression en ERC. OT Racing, qui a mené Kasari à la troisième place du classement junior estonien en 2019 et 2020, est l’équipe dirigée par Ivar Tänak, le père du champion du monde des rallyes FIA 2019 et héros estonien Ott Tänak. Rainis Raidma copilotera Kasari après que leur nouveau partenariat pour 2021 ait pris le meilleur départ possible avec une victoire de classe sur l’Otepää Talveralli en février.

Des débuts précoces et des ambitions à long terme

Après avoir commencé à courir sur la glace à l’âge de sept ans, Kasari a fait ses débuts en rallye en 2012 et a participé à des épreuves en Estonie et en Lettonie depuis lors. « Mes ambitions et objectifs à long terme sont de conduire une voiture à quatre roues motrices au plus haut niveau », explique l’intéressé, qui aime faire du vélo et jouer au basket lorsqu’il ne participe pas à des compétitions.

Kasari, soutenu par Karmani Auto-Moto et OT Racing, fera ses débuts en ERC lors du 77e ORLEN Rallye de Pologne, sur terre, du 18 au 20 juin. Son rendez-vous suivant sera le Rallye de Liepāja en Lettonie (1er-3 juillet), qu’il a disputé en 2019 dans le cadre du championnat national.

Photo : Mark Aleksejev

