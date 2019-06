périence limitée pour inscrire un point lors de ses débuts en Championnat FIA ERC3 Junior.

Le membre de l'Estonian Autosport Junior Team s'est classé dixième de la catégorie soutenue par Pirelli au Rallye de Liepāja – son septième rallye depuis qu'il est arrivé en provenance du karting.

Mais sans un souci de turbo durant la première étape, qui lui a coûté sept minutes, Jeets aurait pu finir encore mieux classé.

“On a eu un problème avec le turbo dans la troisième spéciale”, a-t-il expliqué. “On n'avait plus du tout de puissance et on a perdu sept minutes. Les notes étaient trop lentes à certains endroits et je dois encore améliorer mon pilotage. C'était un rallye intéressant pour moi, on a eu quelques problèmes mais c'est bien d'être à l'arrivée.”

The post Des points pour Jeets en RRC3 Junior malgré son manque d’expérience appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.