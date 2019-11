Pilote Saintéloc Junior Team, Sean Johnston déclare avoir pris du plaisir pour sa première épreuve dans une R5 en FIA European Rally Championship, malgré une crevaison lors de la première spéciale du Rally Hungary.

L'Américain, associé au copilote britannique Alex Kihurani dans une Citroën C3 R5, est passé de l'ERC2 à la catégorie reine ce week-end et est actuellement 12e du classement après trois spéciales.



Une crevaison à l'avant gauche lors de la SS2 a limité sa progression, mais Johnston reconnaît que cette déconvenue l'a libéré de toute pression.



“À ce stade, nous pouvons prendre un rythme de croisière, nous n'essayons pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit,” déclare Johnston à Julian Porter pour ERC Radio.



“Nous ne sommes là que pour nous amuser. Les routes étaient couvertes de feuilles et il y avait un morceau de béton caché dessous, la crevaison était donc malheureuse. Nous avons deux pneus de rechange, donc ça va.”



Johnston va s'efforcer de tirer le meilleur de ce qu'il appelle “une courbe d'apprentissage” ce week-end. Il arborait un grand sourire à la fin de la SS3 après avoir manié sa R5 dans des conditions difficiles.



“J'adore juste piloter cette voiture, c'est super fun.”



“Le résultat n'a jamais été la priorité ce week-end. Je pense que notre rythme lors du shakedown et de la première spéciale était prometteur, mais nous sommes là pour apprendre et c'est notre objectif.”

The post Des premières spéciales “géniales” pour les débuts R5 de Johnston en ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.