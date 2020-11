L’économie de budget est au cœur du calendrier provisoire annoncé pour le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA 2021, avec l’inclusion de deux rendez-vous back-to-back dans le cadre des efforts continus pour réduire le coût de la compétition.

Approuvé lors de la récente réunion en ligne des membres de la Commission rallye de la FIA, le calendrier mis sur pieds par le promoteur de l’ERC, Eurosport Events, doit maintenant être soumis au Conseil mondial du sport automobile de la FIA qui se prononcera le mois prochain.

Le calendrier provisoire consiste en huit manches dont quatre sur asphalte et quatre sur terre. Trois épreuves “de réserve” ont été désignées pour si l’un ou plusieurs des huit rendez-vous étaient annulés en raison des mesures mises en place pour répondre à la pandémie de Covid-19.

Calendrier 2121 provisoire du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA

Manche 1 : Rally Serras de Fafe e Felgueiras (Portugal, terre), 12-14 mars

Manche 2 : 55e Rallye des Açores (terre), 25-27 mars

Manche 3 : Rally Islas Canarias (asphalte), 6-8 mai

Manche 4 : 77e Rallye de Pologne (terre), 18-20 juin

Manche 5 : Rallye de Liepāja (Lettonie, terre), 1er-3 juillet**

Manche 6 : Rally di Roma Capitale (Italie, asphalte), 23-25 juillet

Manche 7 : 50e Barum Czech Rally Zlín (asphalte), 27-29 août

Manche 8 : Rallye de Hongrie (asphalte), 22-24 octobre

**Sous réserve d’accord avec le promoteur

Manches de secours :

Rallye Sanremo (Italie, asphalte)

Rallye de Chypre (terre)

Rallye de Spa (Belgique, asphalte)

Des week-ends consécutifs pour réduire les dépenses logistiques

Le Rallye Serras de Fafe e Felgueiras et le 55e Rallye des Açores, sur terre, devraient former la première configuration d’épreuves groupées du FIA ERC 2021. Une fois l’épreuve de Fafe achevée le 14 mars, un parking sécurisé pour le stockage des voitures de rallye, des transporteurs, des remorques et de tout véhicule de soutien sera aménagé avant le départ du navire de marchandises pour l’île de São Miguel, aux Açores, le 19 mars.

Deux autres épreuves sur terre, le 77e Rallye de Pologne et le Rallye de Liepāja, devraient constituer la prochaine configuration d’épreuves groupées. Une fois de plus, un parking sécurisé sera aménagé avant le voyage du nord de la Pologne vers la Lettonie une semaine plus tard.

Le promoteur espère que les dispositions de stockage permettront de supprimer l’obligation pour les équipes de retourner inutilement à leurs bases respectives, une partie du trajet pour le transport des véhicules jusqu’au rallye étant suivant effectivement effectuée sans frais supplémentaires.

Plus que deux événements insulaires, le soutien logistique demeure

Le nombre de rendez-vous du FIA ERC courus sur des îles est fixé à deux, avec transport par bateau et un nombre déterminé de billets d’avion fournis gratuitement.

Début de saison prévu ultérieurement pour les pilotes juniors du FIA ERC

Les quatre meilleurs résultats, sur six rallyes, des pilotes FIA ERC Junior seront pris en compte cette fois encore. Plus de détails sur leur calendrier seront donnés ultérieurement.

Présentation du Rallye Serras de Fafe e Felgueiras

Le Rallye Serras de Fafe e Felgueiras est un nouvel ajout au calendrier du FIA ERC pour 2021. Les organisateurs de l’événement, couru sur de spectaculaires spéciales en terre dans une zone synonyme de rallye, sont des adeptes de longue date du FIA ERC. Bien que l’épreuve soit basée à Fafe, elle ne comprendra aucune des spéciales sur asphalte utilisées lors du Rallye de Fafe Montelongo le mois dernier.

Le calendrier 2021 vu par Jean-Baptiste Ley, coordinateur du FIA ERC

Jean-Baptiste Ley, coordinateur du FIA du FIA, a déclaré : “Afin que la réussite de l’ERC se poursuive, il est essentiel que tous les efforts soient faits pour réduire les coûts lorsqu’il est pratique et avantageux de le faire. Le calendrier 2021 de l’ERC a été structuré en tenant compte de l’accessibilité financière. Nous espérons donc que le concept des rendez-vous successifs contribuera à réduire les coûts de la compétition.”

“Nous devons également reconnaître les défis permanents que présente la pandémie de COVID-19, et nous pensons que le calendrier est raisonnable et réaliste. Cependant, nous suivrons également toutes les restrictions et exigences locales en accordant la priorité à la sécurité. L’inclusion de trois événements “de réserve” dans le calendrier est une mesure sensée au cas où certains rallyes ne pourraient pas avoir lieu et devraient être remplacés dans le calendrier.”

Le calendrier 2021 de l’ERC comprend également les 100 % asphalte Rally Islas Canarias, Rally di Roma Capitale et Barum Czech Rally Zlin, qui devrait fêter sa 50e édition en août prochain. Le Rallye de Hongrie devrait être la manche décisive de la saison fin octobre, c’est-à-dire deux semaines plus tôt que précédemment.

