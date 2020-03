Devine a fait ses débuts sur terre avec l’i20 R5 avant les Açores en ERC

La campagne 2020 de Callum Devine en Championnat FIA ERC1 Junior est lancée, le pilote soutenu par Motorsport Ireland ayant pris son premier départ sur terre avec une Hyundai i20 R5.

Copiloté par Brian Hoy, Devine a disputé le récent Samsonas Fivemiletown Spring Rally, en Irlande du Nord, dans le cadre de sa préparation pour la campagne européenne qui débutera par le Rallye des Açores du 26 au 28 mars.

Le Hyundai Motorsport Customer Racing Junior Driver a profité de ce rendez-vous pour en apprendre davantage sur l'i20 sur terrain meuble. Il a effectué des changements de set-up à mesure qu'il gagnait en confiance tout au long du rallye, au volant de la machine coréenne.

“Content de notre progression sur terre dans la Hyundai i20 R5 de PCRS Rallysport Hyundai avec laquelle nous préparons l'ouverture de l'ERC. On a fait quelques changements de set-up au fil de la journée. Et dans les quatre dernières spéciales, on a signé trois meilleurs et un deuxième temps, ce qui nous a amenés à la troisième place du général”, a écrit Devine sur Facebook.

Photo : Hyundai Motorsport Customer Racing

