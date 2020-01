Devine annonce une saison complète en ERC avec le soutien de la fédération irlandaise

Callum Devine a annoncé qu'il allait disputer la saison 2020 du FIA European Rally Championship avec le soutien de sa fédération nationale, Motorsport Ireland.

Le Pilote Irlandais International de l'Année 2019 va continuer sur sa lancée, vainqueur de spéciales et monté sur le podium au Rally Hungary d'ERC en novembre dernier, en participant aux huit manches de la saison 2020 avec pour priorité le titre ERC1 Junior, qui se jouera sur les six premières manches.



Au volant d'une Hyundai i20 R5, Devine (25 ans) et son copilote Brian Hoy (26 ans) seront également soutenus par FYTH, Curran Gate, la Motorsport Ireland Rally Academy et Hyundai Customer Racing.



“Nous pouvons nous battre à ce niveau”

“La Hongrie nous a ouvert les yeux l'an dernier ; c'était un rallye étrange, mais signer des chronos compétitifs à ce niveau dans une nouvelle voiture, avec des conditions abominables, nous a fait réaliser que nous pouvions nous battre à ce niveau,” déclare Devine, qui s'est classé troisième de ce rallye sur asphalte. “Je ne me fais pas d'illusions : cette année va être particulièrement dure, c'est le moment idéal pour tenter ça.”



Apprendre en finissant, c'est la clé pour 2020

“L'objectif réaliste sera d'attaquer sur asphalte et de continuer à apprendre sur terre, et par-dessus tout, d'être à l'arrivée,” poursuit Devine. “Les points, ça fait gagner des récompenses, et si l'ERC nous a montré quelque chose l'an dernier, c'est ça. Je suis extrêmement reconnaissant envers tous ceux qui travaillent vraiment dur afin d'en faire une réalité pour nous, et j'attends la saison à venir avec beaucoup d'impatience. De plus, ce sera bien de poursuivre mon apprentissage aux côtés de Hyundai. Je sais que Hyundai Customer Racing consent beaucoup d'efforts pour sa R5 et ses programmes, c'est génial ; espérons pouvoir en profiter également.”



Le saviez-vous ?

Devine a remporté le FIA Celtic Trophy en 2019 lorsqu'il évoluait également aux avant-postes de l'Irish Tarmac Rally Championship, signant une victoire et deux podiums. Il a déjà de l'expérience en championnat du monde et a pris trois départs en ERC avec une voiture à deux roues motrices, avant sa participation au Rally Hungary. Lorsqu'il n'est pas en compétition, Devine travaille dans l'industrie du bâtiment.



Où voir Callum Devine en 2020 ?

Azores Rallye, 26-28 mars ; Rally Islas Canarias, 7-9 mai ; Rally Liepāja (Lettonie), 29-31 mai ; 77e Rally Poland, 26-28 juin ; Rally di Roma Capitale (Italie), 24-26 juillet ; Barum Czech Rally Zlín, 28-30 août ; Cyprus Rally, 9-11 octobre ; Rally Hungary, 6-8 novembre.

