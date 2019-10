Devine en Hongrie avec Hyundai avant une possible saison ERC en 2020

Callum Devine va participer au Rally Hungary le mois prochain, avant une possible inscription au FIA European Rally Championship à temps plein en 2020.

Âgé de 25 ans, l'Irlandais Devine s'est associé à Hyundai Motorsport Customer Racing pour piloter une Hyundai i20 R5 avec le soutien de l'instance nationale de son pays, Motorsport Ireland.



Avec Brian Hoy pour copilote, Devine fait partie de la Motorsport Ireland Rally Academy et évoluait aux avant-postes lors de l'Irish Tarmac Rally Championship 2019, ayant remporté une victoire et deux podiums. Il a déjà de l'expérience en championnat du monde et compte trois départs en ERC depuis le début de sa carrière.



“Je prévois une campagne en ERC l'an prochain, et grâce à Andrew Johns chez Hyundai Motorsport Customer Racing et à la Motorsport Ireland Rally Academy, nous sommes parvenus à assembler un package pour faire la Hongrie. Ce sera une excellente expérience pour l'an prochain, cela nous donnera plein de choses sur lesquelles travailler cet hiver.”



Bien que Devine ait réalisé une brève séance d'acclimatation au volant d'une Hyundai i20 R5, son premier roulage significatif aura lieu durant les essais officiels du Rally Hungary le mardi 5 novembre. “J'ai fait un court test sur circuit dans une Hyundai grâce à la Motorsport Ireland Rally Academy, ce qui a aidé, mais ce n'est pas comparable à la réalité sur route fermée,” souligne Devine. “Nous devons apprendre à connaître le rallye et la voiture, mais nous espérons également pouvoir montrer un bon rythme. J'aime les défis, et ça en sera un.”



Tout comme la plupart des pilotes ERC engagés pour le Rally Hungary, Devine ne connaît pas les spéciales sur asphalte autour de la ville hôte Nyíregyháza. “J'ai regardé des vidéos en caméra embarquée et ce rallye a l'air relativement spécialisé avec ses routes accidentées et les conditions glissantes en cette saison,” déclare Devine, qui travaille dans le bâtiment quand il ne fait pas du rallye. “J'ai l'habitude de rouler sur l'asphalte mouillé en Irlande, mais l'on semble pouvoir couper davantage sur le continent, et le type d'asphalte est différent. Nous en saurons davantage après nos essais, où nous tenterons de trouver de bons réglages.”



Quant à ses aspirations en ERC, Devine indique : “Cela fait longtemps que je suis l'ERC désormais, la compétition est très relevée et le fait que le titre se joue à la dernière manche a créé beaucoup d'intérêt. Si nous pouvons créer la surprise, tant mieux. Je souhaite remercier la Motorsport Ireland Rally Academy et Hyundai Motorsport Customer Racing de nous avoir donné, à Brian et moi, cette merveilleuse opportunité. Je souhaite également remercier tous mes sponsors habituels qui me soutiennent à ce jour, cette opportunité ne se serait pas présentée sans eux non plus.”

The post Devine en Hongrie avec Hyundai avant une possible saison ERC en 2020 appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.