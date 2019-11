Devine “gagne en confiance” à chaque spéciale pour son retour en ERC

Pour son retour en FIA European Rally Championship, Callum Devine estime gagner en confiance progressivement au fil des spéciales, disputant le Rally Hungary pour la première fois ce week-end avec sa Hyundai i20 R5.

Aux côtés de son copilote Brian Hoy, le Nord-Irlandais est actuellement cinquième au général après quatre spéciales, à un peu moins d'une minute du leader Alexey Lukyanuk.



N'ayant testé la voiture qu'une fois avant ce rallye, Devine est satisfait de sa progression lors de la boucle d'ouverture, malgré les conditions de pilotage difficiles qu'il a fallu surmonter.



“Nous sommes ici pour accumuler les kilomètres, et il faut s'en souvenir. C'est une excellente opportunité de le faire,” déclare Devine.



“Je n'avais jamais piloté dans ces conditions auparavant, et nous prenons du rythme petit à petit. C'est notre première fois dans la Hyundai, cela nous prend donc un peu plus de temps de nous habituer à la voiture. Mais elle est bonne, et à chaque fois on gagne un peu en confiance.”



Devine, qui a déjà de l'expérience en ERC dans la catégorie R2 en 2016, s'est hissé au quatrième rang après la SS2 (Újhuta-Nyíri) mais a perdu un temps précieux dans la dernière spéciale avant l'assistance, suite à un raté du moteur qui lui a coûté “environ 10 secondes”.



Il explique : “Nous sommes de plus en plus rapides et nous pensions l'être un poil plus dans la dernière spéciale, mais la voiture a eu un raté. Espérons que ce n'est rien de trop grave, nous reprendrons la route avec les mêmes pneus et nous verrons si nous arriverons à tenir le rythme des autres.”



“Je suis arrivé à une jonction, j'ai voulu rétrograder mais le moteur était arrêté. J'ai dû passer dans l'herbe et redémarrer, j'ai donc perdu environ dix secondes.”

