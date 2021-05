Callum Devine espère briller sur sa Fiesta dans le Championnat d’Europe des Rallyes FIA de cette année, dont le coup d’envoi sera donné le mois prochain lors du 77e ORLEN Rallye de Pologne.

Le jeune homme de 27 ans, déjà monté sur le podium en ERC, a obtenu le soutien de la Motorsport Ireland Rally Academy, l’initiative de soutien aux espoirs de l’ASN du pays, pour participer à la saison à venir de l’ERC sur une Ford Fiesta Rally2, avec l’aide de M-Sport. Son compatriote James Fulton sera aussi son copilote.

« Nous voulons nous battre devant avant et monter sur un autre podium en ERC, si possible », dit le jeune homme de 27 ans. « Si nous pouvons obtenir ce podium, ce sera formidable. Évidemment, la concurrence en ERC est très forte, mais nous espérons nous mêler aux plus rapides, surtout sur les manches auxquelles nous avons déjà participé. Nous avons fait de bonnes séances d’essais dans la Fiesta, et je me sens à l’aise avec. Nous avons juste besoin de quelques kilomètres de compétition, maintenant, et ce sera bien de voir où se situe notre rythme. »

Il poursuit : « Nous aimerions reprendre là où nous nous sommes arrêtés en termes de vitesse à la fin de l’année dernière et, partant de là, nous améliorer, être plus réguliers, dans le top 5 ou 6 – et essayer d’obtenir de bons points après un début d’année difficile avec nos abandons lors de nos deux premiers rendez-vous. »

« Nous tournons une nouvelle page avec une nouvelle voiture et une nouvelle équipe – tout est nouveau. Nous avons un bon soutien de M-Sport et nous sommes aussi très reconnaissants à tous ceux qui ont continué à nous soutenir. Il faut beaucoup de soutien pour monter un défi à ce niveau et je suis ravi d’accueillir de nouveaux partenaires cette saison, notamment Parts For Cars, Lyons of Limerick, Rentokil Initial, Trailerstuff.ie et Fire Protection Ireland. Sans eux, et sans les partenaires existants comme Curran Gate, Pirelli, TST Transport, EARS Motorsport, Marina Racewear et la Motorsport Ireland Rally Academy, faire cette saison ne serait pas possible. »

Le directeur général de M-Sport, Malcolm Wilson OBE, déclare : « Le Championnat d’Europe des Rallyes est depuis longtemps un terrain d’essai pour les jeunes talents qui cherchent à s’imposer sur la scène mondiale, et c’est formidable de voir un autre jeune pilote choisir cette voie avec la Fiesta. Nous connaissons Callum depuis plusieurs années maintenant, suite à ses excellentes performances avec la Fiesta R2 dans le Championnat du Monde Junior des Rallyes et la Fiesta R5 en Irlande. Il a du talent, et je suis impatient de voir ce qu’il peut faire lorsqu’il s’attaquera à certains des rendez-vous les plus célèbres d’Europe avec la Fiesta Rally2. »

Le directeur sportif de l’équipe M-Sport Ford, Richard Millener, ajoute : « C’est formidable de voir Callum de retour au volant de la Fiesta et j’ai hâte de voir ce qu’il peut faire cette année. Il a fait une excellente saison avec la Fiesta en 2019, terminant troisième au classement général de l’Irish Tarmac Rally Championship et obtenant sa première victoire à Donegal. Nous sommes tous impatients de le voir porter ces performances sur la scène européenne. Il a déjà effectué une année à ce niveau, et maintenant qu’il retrouve la Fiesta, nous voulons l’aider à franchir la prochaine étape. Il a acquis une première expérience et nous lui apporterons tout le soutien possible pour lui permettre d’exceller. La concurrence sera forte, mais Callum est un jeune pilote très déterminé et talentueux qui a le potentiel de surprendre quelques personnes cette année. »

Devine et Fulton se prépareront pour le 77e ORLEN Rallye de Pologne avec une participation au Rallye Žemaitija, première manche du championnat polonais, du 4 au 6 juin en Lituanie. En plus de leur permettre d’acquérir de l’expérience sur un terrain similaire à celui qu’ils découvriront dans la Pologne voisine, l’événement sera la première occasion de montrer en public la superbe livrée de leur Fiesta de la Motorsport Ireland Rally Academy.

