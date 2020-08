Devine prêt à rouler très vite en ERC

-

Callum Devine met son abandon du Rally di Roma Capitale de côté pour se concentrer sur le chapitre suivant de son aventure en Championnat FIA ERC1 Junior, le Rallye de Liepāja cette semaine.

Membre de la Motorsport Ireland Rally Academy, Devine est lancé dans une course poursuite avant sa première visite en Lettonie avec son copilote Brian Hoy. Mais il est pleinement concentré sur le défi qui l'attend, et se servira de ce qu'il a appris en disputant le Rallye de Finlande, dans le cadre de sa campagne en Championnat du Monde des Rallyes Junior de la FIA, en 2018.

“Évidemment, l'Italie a été une déception mais par bonheur, la voiture a été réparée. Je dois mettre ça de côté maintenant”, dit le pilote d'une Hyundai i20 R5. “Je n'ai qu'une petite expérience de la terre avec la Hyundai et pour le moment, ma préparation a consisté à regarder des images de caméras embarquées. Ça va être un défi mais nous savions depuis le début de l'année que ce serait le rendez-vous le plus compliqué, tout simplement parce que c'est quelque chose à quoi nous ne sommes pas habitués.”

“Brian et moi avans fait la Finlande il y a quelques années et ça ne doit pas être trop différent, mais c'était avec une R2 et une R5 est beaucoup plus rapide ! À ce que j'en ai vu, le rallye semble très bien et les spéciales ont l'air belles, mais c'est un endroit où l'on ne veut pas se louper tellement c'est rapide.”

“Beaucoup des autres pilotes sont assez habitués à ce rallye pour l'avoir couru avant, et si on n'est pas dedans dès le début, on peut très vite se retrouver derrière. Mais il faut bien commencer quelque part, et c'est ce que nous cherchons à faire cette année. Je dois aussi me souvenir que j'ai besoin de points.”

