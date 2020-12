Callum Devine a conclu sa première campagne en Championnat FIA ERC1 Junior sur son meilleur classement avec une troisième place au Rally Islas Canarias, puis a profité de ce moment pour remercier ses soutiens qui ont rendu cela possible.

Après deux abandons au Rallye de Rome Capitale et au Rallye de Liepāja, Devine s’est bien repris pour faire une bonne fin de saison sur sa Hyundai i20 R5 de la Motorsport Ireland Rally Academy.

“Je suis comblé de finir la saison sur une bonne note”, a réagi Devine, 13e du général au terme de la première étape mais remonté à la huitième place à l’arrivée samedi après-midi. “Lors des deux derniers rendez-vous, nous avons montré un rythme consistant à ce niveau, face à une forte adversité, et j’en suis très content. Le Rally Islas Canarias a été un événement sympa de plus avec des spéciales très difficiles et une météo changeant constamment. Il m’a fallu un moment pour jauger les niveaux de grip, surtout quand on roulait avec une monte croisée de pneus, mais nous avons bien progressé au fil du rallye.”

“J’ai vraiment apprécie de me battre avec Craig Breen le deuxième jour, c’est un concurrent de top niveau et s’échanger des secondes avec lui sur une épreuve pas familière m’a donné un bon feeling. Les voiture a semblé très forte tout le week-end et signer un podium en ERC1 Junior a été une belle récompense de nos efforts.”

Devine, âgé de 26 ans, a rendu hommage à tous ceux qui ont rendu possible sa campagne dans le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA. “Il faut déjà un énorme effort collectif pour courir à ce niveau lors d’une année normale, sans compter la pandémie mondiale. Tout le monde au sein de la Motorsport Ireland Rally Academy, spécialement John Coyne et Sean McHugh et tous leurs partenaires, Pirelli, EARS Motorsport, Marina Racewear et Process Networks méritent d’énormes louanges.”

“Hyundai Motorsport Customer Racing, et particulièrement PCRS, ont travaillé très dur pour nous amener sur chaque rendez-vous et je leur suis énormément reconnaissant pour leur soutien durant toute la saison, ça n’aurait tout simplement pas été possible sans eux.”

“Mes deux copilotes cette saison, Brian [Hoy] et James [Fulton], ont été brillants eux aussi. Il y a eu des fois, notamment en début de saison, où ça n’était pas facile mais tout le monde travaillant avec un but commun, nous avons été en mesure d’inverser la tendance et c’est de bon augure pour l’avenir. Évidemment, il va falloir se réunir et discuter des plans pour 2021, mais j’adorerais avoir une autre chance en ERC et construire sur les progrès montrés cette année.”

