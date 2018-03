Diffusion télé en direct pour le Rallye ERC Azores Airlines

La lutte pour la victoire sur la manche d'ouverture du Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2018 se se limitera pas aux spectaculaires spéciales sur terre, mais aussi à de la télévision en direct.

Grâce à un accord excitant entre l'organisation du Rallye Azores Airlines, Rádio e Televisão de Portugal (RTP) et le promoteur de l'ERC, Eurosport Events, sept spéciales seront diffusées en direct dont les deux passages dans celle, emblématique, de Sete Cidades – dite du volcan –, la super spéciale de Grupo Marques et celle concluant l'épreuve dans la forêt de Tronqueira.



Les images seront diffusées sur RTP Açores, RTP2 au Portugal, RTP Madeira et RTP Internacional, et comprendront celles filmées depuis l'hélicoptère d'Eurosport. La couverture sera également disponible sur la chaîne YouTube officielle et le site internet du Rallye Azores Airlines.



“Avec un nombre record de 35 voitures de la catégorie R5, le Rallye Azores Airlines était déjà un gros succès”, a déclaré Jean-Baptiste Ley, Coordinateur de l'ERC.“Mais avec la confirmation d'une couverture télé en direct, un des meilleurs rendez-vous de la saison l'est encore plus.”



Diffusion en direct de Rallye Azores Airlines (en heure locale, CET -2) :



Mercredi 21 mars20h20 : City Show

Jeudi 22 mars14h40 : ES1 Lagoa Stage

15h25 : ES2 Vila Franca São Brás

16h25 : ES3 Grupo Marques 1

Vendredi 23 mars11h30 : ES6 Sete Cidades 1

15h30 : ES9 Sete Cidades 2

Samedi 24 mars11h50 : ES12 Grupo Marques 2

16h15 : Tronqueira 2

18h15 : Podium