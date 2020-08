Dinkel apprend vite à glisser en ERC

-

Dominik Dinkel a surmonté sa faible expérience du pilotage sur terre pour inscrire de nouveaux points en Championnat FIA ERC1 Junior au Rallye de Liepāja, bien qu’il ait été handicapé en étant le premier sur la route pour l’étape d’ouverture.

Pilotant une Škoda Fabia Rally2 Evo de Brose Motorsport, l’Allemand, avec à ses côtés la copilote autrichienne Ursula Mayrhofer, a terminé septième en ERC1 Junior et pris les points de la 13e place au général.

“En étant premier sur la route, ce n’est pas facile, mais ici c’est très spécial”, a dit Dinkel. “Il y a des routes larges et rapides. De mon côté, j’étais en glisse partout et j’ai eu de gros problèmes dans les portions rapides.”

“Nous avions inscrit [des passages] à fond dans les notes et en arrivant [à l’endroit donné], nous ne pouvions rouler à fond car cela renvoie sur la terre meuble à l’extérieur du virage et c’était un gros défi au freinage avec aussi beaucoup de patinage des roues après le carrefour. C’était très difficile mais ça a été une nouvelle bonne expérience et j’ai vraiment aimé ces spéciales.”

“Le second jour a été clairement meilleur mais la vitesse est très élevée sur ce rallye et je n’ai pas d’expérience sur terre rapide. J’ai eu une frayeur dans la sixième spéciale et la confiance n’était plus aussi grande après, mais ce rallye a été très impressionnant et nous avons appris beaucoup. Nous aimerions remercier tous nos sponsors et mon supporter Michael Stoschek.”

