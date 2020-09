Erdi Jr explique la cause de sa frayeur à Liepaja et se concentre sur une seconde victoire de suite

“ Rome et Liepāja ont été très difficiles pour nous, je ne suis pas très content de mes performances ni de mes notes” , dit le pilote Brose Motorsport. “Ces dernières semaines, nous avons travaillé très dur pour être plus en confiance avec les notes, pour avoir des détails plus faciles dans celles-ci. J’espère que ça fonctionnera.”

“J’ai vraiment bien cette région du Portugal. J’y suis allé l’année dernière pour la manche de Championnat du monde, mais c’était évidemment sur terre, cette fois c’est sur asphalte et c’est nouveau pour tout le monde. Les routes semblent similaires à celles [autour] de Rome, des routes moyennement rapides et sinueuses – ce que j’apprécie. Nous essayons de trouver un bon set-up et un bon rythme. J’espère que nous pourrons faire quelques bons chronos et montrer un meilleur niveau de performance, essayer de nous battre avec les gars du Championnat FIA ERC1 Junior.”