-

Dominik Dinkel prévoit d'aborder pas à pas sa campagne en Championnat FIA ERC1 Junior, lui qui vise de relever une myriade de défis.

En plus de faire ses débuts au Rally di Roma Capitale, Dinkel va prendre son premier départ aux côtés de sa nouvelle copilote Ursula Mayrhofer, et manque aussi d'expérience avec sa Škoda Fabia Rally2 Evo de Brose Motorsport.

ERC Le Junior ERC1 Devine reste sur ses objectifs pour Rome IL Y A 6 HEURES

“Le Rally di Roma sera très différent car tout est nouveau et la compétition sera très relevée”, dit le pilote allemand. “Nous voulons y aller pas à pas. Mes objectifs principaux sont de finir le rallye et d'engranger de l'expérience de celui-ci comme de la voiture.”

“Je n'ai jamais couru en Italie et n'y connais donc aucune spéciale. Je vais essayer de trouver un bon rythme dans chacune. J'ai piloté la Fabia Evo sur la dernière manche du championnat d'Allemagne, l'année dernière, mais on est sortis de la route et ce sera donc mon premier vrai rallye avec.”

Le Rally di Roma Capitale se déroulera du 24 au 26 juillet.

The post Dinkel veut débuter pas à pas sa campagne en ERC1 Junior appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Landa surmonte son tonneau pour se concentrer sur ses débuts en ERC3 Junior IL Y A 9 HEURES