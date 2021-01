L’ancien vainqueur en Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA Juho Hänninen et le champion ERC1 Junior en titre Oliver Solberg figurent parmi les pilotes dotés d’une expérience en ERC qui vont disputer ce week-end l’Arctic Lapland Rally dans le nord de la Finlande.

La manche d’ouverture du championnat de Finlande des rallyes, qui sera couru sur huit spéciales vendredi et samedi, présente une belle liste d’engagés.

Outre Hänninen, champion ERC 2012, et Solberg, Dmitry Feofanov, détenteur d’un podium en ERC2, sera présent ainsi qu’Emil Lindholm, concurrent de pointe en ERC1 Junior, et Mikko Heikkilä (photo), qui a fait ses débuts en ERC au Rallye de Liepāja l’été dernier. Le pilote de l’ERC3 Junior Gregor Jeets passe au volant d’une Škoda Fabia Rally2 Evo et Lars Stugemo, qui a disputé quelques rendez-vous de l’ERC en 2019, est lui aussi engagé.