Les jeunes pilotes pourront faire étalage de leur talent – et engranger une expérience cruciale de la compétition internationale – quand le Rallye Fafe Montelongo accueillera la troisième manche des championnats ERC1 Junior et ERC3 Junior, du 2 au 4 octobre.

En plus de la lutte pour le titre général ERC, ce Rallye Fafe Montelongo sera le théâtre de celles en ERC1 Junior, avec des autos de type Rally2, et dans la catégorie ERC3 Junior soutenue par Pirelli et réservée aux pilotes de Rally4 ou Rally5.