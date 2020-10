Conçue pour être logiquement un palier entre les réglementations Rally2 et Rally4 de la pyramide rallye de la FIA, le Rally3 concernera les voitures de type Rally4 équipées de quatre roues motrices utilisées sur les épreuves nationales et régionales, y compris des manches de Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, qui doivent être généralisées à partir de 2021.

La raison en est une volonté de gérer les coûts et la facilité de préparation et de maintenance par rapport au Rally2 et au traditionnel Groupe N.