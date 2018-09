Double accomplissement pour le Junior ERC Kasperczyk

Tomasz Kasperczyk était de retour en FIA ERC Junior Under 28 au PZM Rallye de Pologne, avec des points de catégorie et un top 10 au général parmi ses accomplissements.

Au volant d'une Ford Fiesta du Tiger Energy Drink Rally Team, Kasperczyk a fini neuvième au général et sixième en ERC Junior U28, la catégorie des espoirs pilotant une R5.

“Je me sais capable d'être plus rapide, ça n'a pas été mon meilleur rallye mais j'ai quand même pris beaucoup de plaisir et on a réussi à faire quelques bons temps”, a dit le Polonais. “Le samedi, je suis sorti et j'ai heurté un arbre de face, alors je suis content d'être ici à l'arrivée.”

“Quand on a heurté l'arbre, je me suis dit qu'on allait rester là et que ce serait la fin de notre aventure. Heureusement, on a disputé toutes les spéciales mais ont était les deuxièmes sur la route [dimanche], et on en a été affectés.”

