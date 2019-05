Double ennui pour Muradian avant son premier départ en ERC sur une R5

Les débuts d'Artur Muradian en Championnat d'Europe FIA des Rallyes au volant d'une voiture de type R5 ne se sont pas vraiment passés comme prévu.

Après une sortie de route en tests mercredi, le Russe a rencontré un autre ennui dans son second run aux Essais Libres de cet après-midi, alors qu'il s'adaptait à sa Ford Fiesta R5 avec seulement une expérience limitée sur laquelle compter.

L'ancien habitué de l'ERC3 a expliqué ce qui s'était mal passé en tests : “On s'était habitués à la voiture, alors on a monté de nouveaux pneus terre et on a fait deux allers-retours. En rentrant vers les mécaniciens la deuxième fois, j'ai coupé le talus dans un virage lent et la voiture a fait deux tonneaux. Malheureusement, elle est retombée sur le côté et j'ai dû attendre que des gens viennent la remettre sur ses roues.”

Et de poursuivre : “Quand la voiture a fait le second tonneau, on a tapé de petits arbres mais ça a été comme une protection car s'ils n'avaient pas été là, on aurait fait trois ou quatre tonneaux dans la forêt. Quand je suis sorti de la voiture, j'ai vu que quelques arbres étaient sur la sortie d’échappement et ça commençait à fumer un peu, j'ai dû les enlever.”

“C'est ma première fois dans une R5. Je n'ai pas eu le temps de tester car on est là pour le plaisir, on n'est pas des professionnels. Notre but est de ramener la voiture à l'arrivée pour s'y habituer. On est dans la bonne position en termes de progrès, c'était une erreur stupide – mon erreur et je ne suis pas sûr que ça arrivera en course car on sera un peu plus prudents.”

