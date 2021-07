L’Espagnol Javier Pardo a remporté deux victoires en deux rallyes dans le Championnat FIA ERC2, précédant à l’arrivée son coéquipier chez Suzuki Motor Ibérica, Joan Vinyes, venu d’Andorre, au Rally di Roma Capitale.

« C’est très, très bien, deux rallyes, deux victoires », s’est réjoui Pardo. « C’est du très bon travail de la part de toute l’équipe, car notre autre voiture est aussi sur le podium – c’est parfait. Vraiment, nous n’avons eu aucun problème, la voiture était parfaite, aucune crevaison, aucune erreur pendant tout le week-end. C’est très délicat, car c’est un rallye difficile et il était facile de faire des erreurs avec beaucoup de kilomètres. Un travail fantastique de toute l’équipe, et de mon copilote aussi. J’ai également fait de mon mieux pendant le rallye. J’ai beaucoup progressé et je suis fier de moi. »

Après avoir remporté les premières manches de l’Abarth Rally Cup sur terre, en Pologne et en Lettonie, Dariusz Poloński a complété un triplé de triomphes dans la série monotype réservée aux Abarth 124 rally en pneus Pirelli, le Polonais prenant également la troisième place de l’ERC2.

Dmitry Feofanov a porté sa Suzuki Swift Rally2 Kit à la quatrième place pour son premier départ sur asphalte au volant de la voiture japonaise. Un tête-à-queue et une crevaison durant la dernière journée n’ont pas entamé les efforts du pilote letton pour conserver son avance au championnat.

Après qu’un problème électrique a entravé sa progression samedi, Victor Cartier a réagi au volant de sa Toyota Yaris Rally2 Kit qu’il a lui-même construite, pour terminer cinquième.

Roberto Gobbin s’est classé sixième et deuxième en Abarth Rally Cup. Csaba Juhász a lutté contre une Mitsubishi Lancer en surchauffe pour prendre la septième place, tandis qu’une crevaison a empêché le pilote polonais de Subaru Michał Pryczek d’obtenir mieux que la huitième place.

