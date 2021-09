Le 55e Rallye des Açores de Norbert Herczig s’est achevé après la première spéciale du samedi, Coroa da Mata.

Herczig est arrivé aux Açores après un bon début de campagne en Championnat d’Europe FIA des Rallyes pour le compte du Škoda Rally Team Hungaria, avec un podium de dernière minute au Rally di Roma Capitale en juillet.



Cependant, sa quête de succès aux Açores s’est rapidement effondrée lorsqu’il est sorti de la route dans les conditions dangereuses de la première spéciale du vendredi et s’est retrouvé bloqué.



De retour en course le deuxième jour, le quadruple champion de Hongrie devait se battre pour les points d’étape, mais il s’est retrouvé en difficulté dès l’ES7 – au point d’être contraint à l’abandon pour la deuxième journée consécutive.



“Nous avons fait une erreur sur une grande bordure et avons heurté le béton la roue arrière droite. Malheureusement nous avons endommagé la suspension et nous ne pourrons pas continuer le rallye”, a déclaré Herczig à ERC Radio.“Jusqu’à présent, nous n’avions rien fait de mal, nous pouvions viser quelques points au championnat, mais notre situation sur ce rallye n’est pas très bonne et je ne sais pas pourquoi.”



Photo :Julian Porter/ERC Radio

ERC Le point la mi-journée : Sordo revient à 0,1s de Mikkelsen aux Açores en ERC, puis reprend la tête IL Y A QUELQUES SECONDES

ERC La lutte fait rage en ERC, Mikkelsen en tête avant l’emblématique spéciale de Sete Cidades IL Y A UNE HEURE