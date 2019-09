Douze spéciales d’exception pour le Cyprus Rally en ERC

Les organisateurs du Cyprus Rally ont présenté un itinéraire enthousiasmant pour l'avant-dernier rendez-vous du FIA European Rally Championship 2019.

Ce rallye sera basé à Nicosie et aura lieu du 27 au 29 septembre avec 12 spéciales principalement sur terre mais comprenant des sections sur asphalte, pour une distance totale de 200,07 kilomètres.



L'adoption de la capitale chypriote, alors que Larnaca accueillait les quartiers généraux de l'événement en 2018, a pour conséquence le retour des spéciales semi-montagneuses autour de Nicosie. Célèbres pour leurs paysages et virages spectaculaires, elles se caractérisent également par leur nature exigeante.



La cérémonie de départ et d'arrivée pour Larnaca

Tandis que Nicosie, au nord, sera l'hôte du parc d'assistance et des quartiers généraux, Larnaca, au sud-est, accueillera la cérémonie de départ, puis d'arrivée. Comme en 2018, toutes deux auront lieu sur la plage de Finikoudes, avec un départ prévu à 19h00 heure locale le vendredi 27 septembre ; les animations commenceront dès 17h30. Quant au podium, il débutera à 18h00 le dimanche 29 septembre.



La Spéciale Qualificative à Yeri

C'est un tracé de 3,60 kilomètres situé à Yeri, aux portes de Nicosie, qui accueillera la Spéciale Qualificative à partir de 10h03 le vendredi 27 septembre. Les 15 pilotes les plus rapides en qualifications sélectionneront leur position de départ à Nicosie à 13h30. Les Essais Libres auront lieu de 07h00 à 09h00.



Six spéciales pour le Spectacular Saturday

On retrouvera pas moins de six spéciales samedi avec Politiko (14,60 kilomètres) et Lefkara (23,23 kilomètres) empruntés deux fois, le matin et l'après-midi. Analyontas (14,41 kilomètres) conclura la matinée avant de passer au parc d'assistance de Nicosie à midi. Les concurrents aborderont ensuite Politiko et Lefkara pour la deuxième fois avant de finir en beauté avec la Super Spéciale à Nicosie.



Le rallye se conclut avec le Super Sunday

Les festivités du dimanche seront lancées par la spéciale classique qu'est Kapourasstage avec ses 20,17 kilomètres, suivie par Kourdali (21,57 kilomètres) et Asinou (11,07 kilometres). Toutes trois seront à nouveau au programme l'après-midi après la halte au parc d'assistance de Nicosie à midi.



C'est un rallye sur terre, mais pas comme les autres...

Bien que le Cyprus Rally soit globalement un rallye sur terre, 13% du tracé est composé d'asphalte, ce qui représente un challenge unique pour les pilotes et les écuries ainsi qu'un spectacle passionnant pour les fans qui regarderont les bolides en action.



Trois en un pour le Cyprus Rally 2019

En plus de compter au classement ERC, le Cyprus Rally 2019 est la quatrième manche du FIA Middle East Rally Championship et la cinquième du Cyprus Rally Championship.



Les organisateurs publieront l'itinéraire complet en temps voulu.

